В Беларуси с 1 августа повышается размер бюджета прожиточного минимума

Согласно источнику, средний бюджет прожиточного минимума на душу населения принят в размере Br364,4, это на 3,5% выше, если брать норматив, который был актуален в период с 1 мая по 31 июля 2023 года.

Соответственно изменится и БПМ для отдельных социальных категорий граждан: для трудоспособной части населения он составит Br403,94 (ранее — Br389,53), для лиц пенсионного возраста — Br271,09 (ранее — Br265,96), для детей до трех лет — Br232,41 (ранее — Br224,26), для детской категории 3-6 лет — Br319,5 (ранее — Br308,56), для детей 6-18 лет — Br388,35 (ранее — Br378,15).

После изменения БПМ автоматически изменятся суммы надбавок и выплат, имеющих отношение к системе соцзащиты и рассчитывающиеся исходя и размера БПМ.

Например, повысятся пособия семьям с детьми, повышения к пенсии для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки, полагающиеся пенсионерам от 75 лет и старше и получающим пенсии в органах по труду, занятости, соцзащите. Также подрастут пособия по уходу за инвалидами первой группы либо за лицом, старше 80-ти лет, увеличатся социальные пенсии.