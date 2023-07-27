Знаменитый хирург Углов дожил до 104 лет и дал советы другим, как продлить свою жизнь

Фёдор Григорьевич Углов попал в книгу рекордов Гиннеса и вошел в историю не просто, как один из долгожителей, но и старейший оперирующий хирург.

Ученый при этом обладал ясным умом и отличной памятью, и не боялся браться за самые сложные операции. Специалисты проводят параллель значимости его достижений в хирургии с полётами в космос.

Он пережил две мировые войны, болел тифом в тяжёлой форме, выдержал девятьсот дней блокады Ленинграда и при этом спасал там жизни других людей. Фёдор Григорьевич родом из Сибири, однако генетической предрасположенности к долголетию у него не было: отец не дотянул до 60-ти лет, мать прожила 75 лет.

Но хирурга Углова отличала крепкая внутренняя дисциплинированность. Он считал, что от образа жизни человека зависит количество и качество прожитых им лет.

Одним из главных врагов человека Углов считал алкоголь, который способен сократить срок жизни на четверть века. В черном списке у него также курение, переедание, тяжелая рок-музыка.

Одно из главных условий долголетия, считал хирург, - поддержание нормального стабильного веса. Сам Углов весил 70 кг при росте 170 см.

Что ел сам хирург? Утро он начинал с чашки кофе или чая. От мяса не отказывался, меню включало 200 г нежирной свинины, говядины или птицы, иногда заменял его рыбой. Ел салаты из капусты либо моркови, варёные яйца, твёрдые сорта сыра, фрукты. Вечером - кисломолочные продукты.

В обычные дни ел небольшими порциями, с перерывами на 4 часа - чтобы желудок мог отдохнуть и подготовиться к новому приёму пищи. Доктор категорически отвергал выпечку, переработанные мясные продукты и ограничивал потребление сахара.

Фёдор Григорьевич своим примером и убеждениями пропагандировал здоровый образ жизни, о его принципах рассаказывал в своих книгах. Он не сомневался, что человек может прожить сто лет и больше, если будт соблюдать трезвость, умеренность в еде, позитивный настрой.