Фадеев заявил, что были у него артисты, которых он не только учил музыке, но и уходу за собой

4 года назад Макс Фадеев закрыл свой лейбл MALFA и избегает публичности.
В рамках одного из мероприятий VK Fest он признался, что хотел уехать жить в лес, но позднее все же остался в городе.
Фадеев объяснил в интервью "Российской газете" причину своей усталости от продюсирования.
Деятель музыкальной индустрии посетовал, что учил своих подопечных не только петь, но и ухаживать за собой, вплоть до мытья и чистки зубов.
Фадеев начинал свою карьеру как исполнитель, а после стал продюсером. Музыкант устал от постоянного давления со стороны многих людей.
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