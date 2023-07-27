Фадеев заявил, что были у него артисты, которых он не только учил музыке, но и уходу за собой

4 года назад Макс Фадеев закрыл свой лейбл MALFA и избегает публичности.

В рамках одного из мероприятий VK Fest он признался, что хотел уехать жить в лес, но позднее все же остался в городе.

Фадеев объяснил в интервью "Российской газете" причину своей усталости от продюсирования.

Деятель музыкальной индустрии посетовал, что учил своих подопечных не только петь, но и ухаживать за собой, вплоть до мытья и чистки зубов.

Фадеев начинал свою карьеру как исполнитель, а после стал продюсером. Музыкант устал от постоянного давления со стороны многих людей.