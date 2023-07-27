Маска застукали в итальянском отеле с его экс-возлюбленной Граймс

Американского миллиардера Илона Маска могли наблюдать остановившиеся в итальянском отеле люди и его бывшую возлюбленную, канадской исполнительницы Граймс (Клэр Буше).

Издание The Daily Mail информирует, что экс-избранники проводили досуг в городе Портофино.

Граймс засняли на прогулке со своим сыном по имени X AE A-XII. Маск же в это же время находился в ресторане той же гостиницы в компании своего 17-летнего наследника Саксона - в нескольких метрах от бывшей пассии.

О том, проводили ли Маск и Граймс время вместе, остается лишь гадать.