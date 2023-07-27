Слесарь в Щучине закурил в канализации и получил ожоги 50 процентов тела из-за взрыва газовоздушной смеси

Слесарь из Щучина получил 50 процентов ожогов тела в результате взрыва газовоздушной смеси в канализации.

Как сообщает КП со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета, ЧП произошло вечером 25-го июля 2023-го года. Бригада рабочих устраняла в городской канализации неисправность.

Слесарь для этого спустился внутрь коллектора, чтобы просверлить трубу. В какой-то момент произошел взрыв газовоздушной смеси.

Коллеги быстро достали пострадавшего из коллектора и он рассказал, что в ожидании дальнейших указаний от руководства решил закурить сигарету.

59-летний слесарь сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.