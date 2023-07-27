Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина решила уволиться из «Ленкома»

Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина уходит из "Ленкома", сообщает КП.

Такое решение актриса объяснила тем, что у нее нет главных ролей.

Я дорогу в театр не забываю, однако в «Ленкоме» меня, актрису высшей категории запихнули в массовку и не дают ничего путного играть. Я решила уйти, уволюсь из театра по собственному желанию, — рассказала Поргина.

Артистка пожаловалась при этом на невысокую пенсию - в размере 17 тысяч российских рублей. По словам звезды, свести концы с концами помогает надбавка за звание заслуженной артистки России в размере 30 тысяч рублей.