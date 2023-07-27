Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина решила уволиться из «Ленкома»

13:05 2023-07-27

Актриса покидает театр потому, что ей не дают главных ролей. Она также пожаловалась на маленькую пенсию.

Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина уходит из "Ленкома", сообщает КП.

 Такое решение актриса объяснила тем, что у нее нет главных ролей.

Я дорогу в театр не забываю, однако в «Ленкоме» меня, актрису высшей категории запихнули в массовку и не дают ничего путного играть.

Я решила уйти, уволюсь из театра по собственному желанию, — рассказала Поргина.

Артистка пожаловалась при этом на невысокую пенсию - в размере 17 тысяч российских рублей. По словам звезды, свести концы с концами помогает надбавка за звание заслуженной артистки России в размере 30 тысяч рублей.

А зарплата в «Ленкоме» как кошкины слезы - 40 тысяч рублей. Наверное, думают, что зачем же баловать жену народного артиста, который и создавал Ленком, — призналась Поргина.

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