Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина решила уволиться из «Ленкома»

Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина уходит из "Ленкома", сообщает КП.
Такое решение актриса объяснила тем, что у нее нет главных ролей.
Я дорогу в театр не забываю, однако в «Ленкоме» меня, актрису высшей категории запихнули в массовку и не дают ничего путного играть.
Я решила уйти, уволюсь из театра по собственному желанию, — рассказала Поргина.
Артистка пожаловалась при этом на невысокую пенсию - в размере 17 тысяч российских рублей. По словам звезды, свести концы с концами помогает надбавка за звание заслуженной артистки России в размере 30 тысяч рублей.
А зарплата в «Ленкоме» как кошкины слезы - 40 тысяч рублей. Наверное, думают, что зачем же баловать жену народного артиста, который и создавал Ленком, — призналась Поргина.
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