Могилевчанин за отказ дать ему денег распространил интимные фото знакомой

Могилевчанин вымогал у своей знакомой 300 рублей. Когда девушка ему отказала, он в группе с общими знакомыми распространил ее интимные фото.

22-летняя могилевчанка обраилась в Ленинский РУВД Могилева, она рассказала о шантаже, сообщает Могилевонлайн со ссылкой на телеграм-канал Могилевского УВД.

Сотрудники отделения по борьбе с киберпреступностью установили личность собеседника горожанки. Как оказалось, вымогал деньги и угрожал распространить ее интимные фото ей угрожал 22-летний могилевчанин.

Аккаунт девушки взламывали, и некоторые из личных фото попали в третьи руки. Бывший знакомый, которому понадобились деньги, об этом знал.

Молодой человек списался с девушкой и, угрожая ей опубликовать фото, потребовал денег. Она отказала, и мужчина выложил снимки в группу общих знакомых. Могилевчанка обратилась в милицию.

По всей вроятности, в биографии парня молодого человека может появиться уголовное дело.