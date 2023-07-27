Под Сморгонью утонул парень, не умевший плавать

26 июля вечером молодой человек приехал к друзьям, отдыхавшим на озере около деревни Белое Сморгонского района. Как уточняет Белта, компания рыбачила, совмещая отдых с распитием алкоголя.

В какой-то момент один из товарищей решил поплавать на надувном матрасе. 25-летний парень решил поплыть навстречу, но стал тонуть. Друг попытался его спасти, но не получилось. Тело молодого человека извлекли из воды сотрудники ОСВОД.

Следователи с привлечением специалистов ГКСЭ провели осмотр места происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Как выяснилось, утонувший не умел плавать.

Сморгонский райотдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку.