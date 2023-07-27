Помощник Бабкиной Рябов отрицает, что певица купила ему квартиру в Москве

На вопрос журналистов о приобретении квартиры Надеждой Бабкиной Сергей Рябов, который числится помощником артистки, отреагировал совершенно спокойно.

"Любовник" Надежды Георгиевны заявил, что такой слух до него дошел впервые, пошутив, что было бы неплохо стать владельцем столичной квартиры.

Напомним, что накануне в СМИ появились сведения о том, что Бабкина купила Рябову жилплощадь за 47 000 000 российских рублей, а еще 10 000 000 потратила на ее ремонт.

Сообщалось также, что после этого с исполнительницей перестал разговаривать ее сын Данила.