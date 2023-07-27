Водонаева назвала семейство Прилучного цыганским табором

Алена Водонаева отметила, что встречается с мужчинами, у которых нет детей.

Посмотрев на отдых Павла Прилучного "цыганским табором", знаменитость поняла, почему так происходит.

По словам Водонаевой, она пашет как лошадь, по этой причине силы у нее остаются только на себя и сына, у которого энергии, как у десятерых его ровесников.

Звезда экрана и интернета не стала скрывать, что время от времени ей хочется побыть в тишине, чтобы восстановить силы.

Отдых с многочисленными родственниками, как у Прилучного, ей явно не подходит.