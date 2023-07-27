Водонаева назвала семейство Прилучного цыганским табором

Алена Водонаева отметила, что встречается с мужчинами, у которых нет детей.
Посмотрев на отдых Павла Прилучного "цыганским табором", знаменитость поняла, почему так происходит.
По словам Водонаевой, она пашет как лошадь, по этой причине силы у нее остаются только на себя и сына, у которого энергии, как у десятерых его ровесников.
Звезда экрана и интернета не стала скрывать, что время от времени ей хочется побыть в тишине, чтобы восстановить силы.
Отдых с многочисленными родственниками, как у Прилучного, ей явно не подходит.
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