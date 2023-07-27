Хмелицкая назвала причину переезда Серебрякова в Канаду в 90-е годы

Алена Хмельницкая рассказала, что Алексей Серебряков уехал в Канаду из-за детей в 90-х, но зарубежного гражданства у него нет.

Актриса отметила, что у одного из наследников звезды экрана наблюдаются особенности в развитии, а за границей таким людям лучше учиться, так как к ним там хорошее отношение в отличие от того, что наблюдается в РФ и по соседству.

Хмельницкая также сообщила, что она является крестной матерью сыновей Серебрякова и его супруги Марии, которых зовут Степан и Даниил.

Знаменитость также информировала, что так как дети ее друзей уже выросли и родители дали им образование, Серебряковы снова живут в РФ.