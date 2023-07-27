Поргина сообщила, что уходит из Ленкома

74-летняя Людмила Поргина заявила, что не будет больше выходить на сцену театра "Ленком".

В интервью изданию "Комсомольская Правда" вдова Николая Караченцова объяснила, что ролями ее в учреждении культуры не жалуют (все они незначительные).

Поргина уточнила, что никто ее не принуждал уходить из храма искусств и делает она это по собственному желанию.

Обиды у артистки на руководство "Ленкома" имеются. По ее словам, ее, артистку высшей категории, "запихнули в массовку".