Ролик тиктокера из Мозыря с пойманным сомом весом 30 кг весом набрал миллион просмотров

30-килограммовый сом, пойманный рыбаком из Мозыря, покорил TikTok. Во время вечерней пробежки по набережной местный тиктокер стал свидетелем того, как рыбак выудил из Припяти огромного сома.

Видео с речным монстром набрало в итоге более миллиона просмотров.

Пользователи активно комментируют этот ролик и шутят о его «чернобыльском происхождении». Сом оказался гурманом, его выловили на мидию.

Что касается веса, опытные рыбаки-комментаторы в сети заявили, что этоне самый огромный сом. Бывают особи, достигающие 50-60 килограмм.