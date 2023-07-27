Звезда Дома 2 Ефременкова рассказала, как умер ее брат

Экс-участница проекта "Дом 2" Юлия Ефременкова пережила в детстве серьезную психологическую травму, которая дает знать до сих пор.

Когда подписчики спросили у знаменитости, почему ее дети до сих пор едят пюре, она рассказала печальную историю о том, как умер ее нужно двоюродный брат.

Оказывается, родители дали мальчику таблетку от высокой температуры, тот подавился и задохнулся. Юлия была тогда маленькой девочкой.

Сейчас, когда детям звезды нужно принимать лекарства или другую твердую пищу, она всегда испытывает страх.