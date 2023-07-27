Шварценнегер сообщил, что его отец был нацистом и принимал участие в блокаде Ленинграда

Арнольд Шварценнегер сообщил неприглядную правду о своем отце в документальном сериале "Арнольд".
Актер вспоминает, что его мать Аурелия была помешана на чистоте, а отец Густав в период ВОВ служил в вермахте и получил ранение на фронте под Ленинградом.
Родитель Шварценнегера вернулся с войны сломленным.
Артист признается, что часто отец демонстрировал шизофреническое поведение, бил сыновей ремнем, по ночам кричал.
По всей видимости, он страдал посттравматическим расстройством.
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