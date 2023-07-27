Пересильд похвасталась фигурой в купальнике во время отпуска в Таиланде

Юлия Пересильд позирует на снимке на фоне водопада.

На 38-летней знаменитости купальник бирюзового цвета, украшенный крупными пуговицами.

Также на звезде экрана белый кардиган. Мокрые волосы Пересильд убраны назад. Глаза Юлии на фото закрыты от наслаждения впечатляющей обстановкой вокруг.

Актриса сообщила поклонникам, что сейчас в Таиланде сезон дождей. Селебрити призналась, что в отличие от большинства, ей по душе такое время.

Артистке нравится, что можно отдохнуть от палящего солнца, вода в океане теплая, а также приятно дует легкий бриз.