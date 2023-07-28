Медведев обозвал Зеленского и западных политиков рептилоидами

Медведев с сарказмом пошутил над поисками НЛО в США и выложил в своем телеграм-канале карикатурные фото высокопоставленных западных чиновников, обозвав их рептилоидами.

Он заявил, что в Америке снова ведутся параноидальные поиски инопланетян.

Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией». Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!

Такой подписью Медведев украсил опубликованный в телеграм-канале карикатурный снимок западных политиков: Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Джо Байдена, Бориса Джонсона, Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее Дэвид Граш, бывший разведчик США, на собрании ООН, посвященном теме НЛО, сообщил, что власти Америки владеют обломками НЛО и, возможно, останками живых существ, владельцев этих летающих объектов.