WP: США тайно предложил России варианты прекращения конфликта в Украине

США предложили в качестве одного из вариантов провести повторные референдумы в освобожденных Россией регионах Украины, сообщает издание со ссылкой на бывшего представителя США, непосредственно участвовавшего в переговорах и, по его словам, посещающем Москву «раз в три месяца».

По неофициальным данным, переговоры проходят не реже двух раз в месяц, иногда в онлайн-формате, и их темы выходят далеко за рамки официальной позиции западных стран.

«Мы получили некоторое представление о мышлении Кремля, хотя и не в такой степени, как нам бы хотелось», — сказал американский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Сообщается, что группа бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности США встретилась в апреле с близкими к Кремлю россиянами, а также министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить возможность прекращения конфликта в Украине путем переговоров, как недавно сообщила NBC News со ссылкой на четырех бывших и двух нынешних американских чиновников, близких к закулисью этих переговоров.

Об этом также заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. В официальном заявлении он заверил, что власти США не одобряют тайные встречи и никак их не поддерживают.