За распространение наркотиков в Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину

По сообщению МИА «Россия сегодня», имя казненной женщины — Саридеви Джамани. Приговор ей вынесли пять лет назад за продажу 30 г героина. Казнь совершилась 28 июля этого года. До этого обвиняемая пыталась отменить приговор, обращаясь с ходатайством в апелляционный суд, но ее заявление отклонили.

Также она писала прошение президенту страны о помиловании, но его не удовлетворили. Ситуация сопровождалась активными протестами правозащитников, но и это не помогло спасти жизнь приговоренной. Женщину все равно казнили.

Последний раз подобное наказание приводилось в действие по отношению к женщине в 2004 году. В тот раз за незаконный сбыт наркотиков повесили 36-летнюю сотрудницу парикмахерской.