Рязанова назвала Вайкуле фашисткой

26 июля запущен музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале под названием "Рандеву".

Многие отечественные знаменитости не в восторге от этого мероприятия, ведь выступают на нем лишь те артисты, что настроены против России.

Звезда картины "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова возмущена "сборищем русофобов", которое организовала Вайкуле.

Правда, актрису не удивляет поведение прибалтийской исполнительницы не удивляет, ведь та гордо заявляет, что в период ВОВ ее дядя служил нацистам.

Рязанова описала поступки певицы так: "Одна фашистка помогает другим фашистам".