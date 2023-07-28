Эзотерик Абравитова утверждает, что в ближайшее время умрет много людей из-за магнитных бурь

14:45 2023-07-28

Магнитные бури станут причиной массовых смертей в ближайшее время, о чем информирует эзотерик Марианна Абравитова.

Мощнейшая магнитная буря идет по Земле и будет властвовать еще в течение нескольких дней.

Эзотерик Марианна Абравитова утверждает, что явление негативно сказывается на здоровье многих людей и может стать причиной массовых смертей.

Специалист утверждает, что те, кто стоит на краю, уйдут из жизни в эти дни.

Буря негативно отразится на состоянии тех, у кого имеются серьезные недуги, усугубив положение.

Абравитова утверждает, что не помогут ни таблетки, ни ограничения, ни соблюдение иных медицинских рекомендаций.

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