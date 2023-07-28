Эзотерик Абравитова утверждает, что в ближайшее время умрет много людей из-за магнитных бурь

Мощнейшая магнитная буря идет по Земле и будет властвовать еще в течение нескольких дней.
Эзотерик Марианна Абравитова утверждает, что явление негативно сказывается на здоровье многих людей и может стать причиной массовых смертей.
Специалист утверждает, что те, кто стоит на краю, уйдут из жизни в эти дни.
Буря негативно отразится на состоянии тех, у кого имеются серьезные недуги, усугубив положение.
Абравитова утверждает, что не помогут ни таблетки, ни ограничения, ни соблюдение иных медицинских рекомендаций.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__