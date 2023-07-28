Ярмольник признался, что чуть не разрыдался на похоронах своего друга и коллеги Кузнецова

Из жизни актер и режиссер Алексей Глебович Кузнецов ушел 5 июля текущего года, но его коллега Леонид Ярмольник не в состоянии смириться с потерей до сих пор.

Артист признается, что не из тех, кто показывает эмоции на людях, но на похоронах Кузнецова еле сдержал слезы.

Ярмольник называет своего наставника отличным педагогом, благодаря которому он состоялся.

Леонид утверждает, что студент театрального учебного заведения может почувствовать себя артистом только на 4-м курсе, а Алексей Глебович делал из учащихся настоящих актеров уже на втором.