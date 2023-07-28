Соседов убежден, что Гузееву и Сябитову нужно убирать из шоу Давай поженимся

Съемки новых выпусков шоу "Давай поженимся" стартовали. В эфир Первого канала уже программа будет выходить, начиная с осени.

Ведущая проекта Лариса Гузеева сообщала, что передача выйдет в обновленном формате.

Ее коллега Сергей Соседов, который ведет программу "ДНК", убежден, что этих изменений мало.

Критик считает, что в шоу нужно сменить главных лиц, намекая на Гузееву и Розу Сябитову, которые уже заявлены на новый сезон "Давай поженимся".

Соседов считает, что людям надоели одни и те же "ужимки и гримасы" постоянных ведущих.