Соседов убежден, что Гузееву и Сябитову нужно убирать из шоу Давай поженимся

Съемки новых выпусков шоу "Давай поженимся" стартовали. В эфир Первого канала уже программа будет выходить, начиная с осени.
Ведущая проекта Лариса Гузеева сообщала, что передача выйдет в обновленном формате.
Ее коллега Сергей Соседов, который ведет программу "ДНК", убежден, что этих изменений мало.
Критик считает, что в шоу нужно сменить главных лиц, намекая на Гузееву и Розу Сябитову, которые уже заявлены на новый сезон "Давай поженимся".
Соседов считает, что людям надоели одни и те же "ужимки и гримасы" постоянных ведущих.
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