Будина требует не вырезать сцены из фильмов, где играют покинувшие РФ актеры

15:40 2023-07-28

48-летняя актриса Ольга Будина назвала вырезание сцен из картин с покинувшими Россию артистами "кастрацией".

Ольга Будина призывает каждый проект, в котором задействованы артисты, покинувшие РФ с запуском СВО, оценить "с идеологической точки зрения".

Если в фильме нет искажение исторической правды, но имеется смысл, то его нельзя трогать. Актеров в этих лентах знаменитость назвала "инструментами".

Если же картина направлена против своей страны, интересов народа, тогда и нужно разбираться, как с ней быть.

По мнению звезды экрана, разборки должны касаться именно самого проекта, его смысловой нагрузки, а не актеров, которые просто исполняли доверенную им роль.

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