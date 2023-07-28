Будина требует не вырезать сцены из фильмов, где играют покинувшие РФ актеры

Ольга Будина призывает каждый проект, в котором задействованы артисты, покинувшие РФ с запуском СВО, оценить "с идеологической точки зрения".

Если в фильме нет искажение исторической правды, но имеется смысл, то его нельзя трогать. Актеров в этих лентах знаменитость назвала "инструментами".

Если же картина направлена против своей страны, интересов народа, тогда и нужно разбираться, как с ней быть.

По мнению звезды экрана, разборки должны касаться именно самого проекта, его смысловой нагрузки, а не актеров, которые просто исполняли доверенную им роль.