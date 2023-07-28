Батырев женится уже в четвертый раз

Антон Батырев признался, что не потерял веры в то, что ему удастся создать крепкую семью, несмотря на 3 неудачных брака до этого.

Одной из бывших жен артиста является его коллега Евгения Лоза.

Батырев предложил руку и сердце девушке, с которой сейчас встречается.

Возлюбленную знаменитости зовут Анна Савельева и она на 15 лет младше актера.

Избранница звезды экрана выложила в личном блоге фото, где на ее руке красуется обручальное кольцо.