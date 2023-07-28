Фотомодель, которую создала ИИ, стала популярной в соцсетях

Фотомодель, созданная искусственным интеллектом, стала популярной в соцсетях, сообщает Газета.ру. Ее фото собирают восторженные комментарии поклонников, причем многие из них даже и не подозревают, что женщина ненастоящая.

Модель назвали Милла София. Согласно легенде, ей 19 лет, она живет в Хельсинки. В соцсетях на нее подписаны около 300 тысяч человек, виртуальная красотка регулярно публикует там свои селфи из разных частей света, сделанные ИИ.

Я привношу в мир стиля беспрецедентную и футуристическую перспективу, — прокомментировал создатель Миллы.

Снимки выглядят так реалистично, что многие подписчики, оставляющие восторженные комментарии, даже не подозревая, что общаются с нейросетью.