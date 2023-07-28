Гузеева разрыдалась на съемках Давай поженимся спустя 1,5 года, как шоу перестало выходить в эфир

Лариса Гузеева перед самым началом съемок нового сезона "Давай поженимся" перекрестила всю команду шоу.

В Сеть попали записи разговоров артистки со своей соведущей по проекту Розой Сябитовой. Знаменитость признается, что ей весь день хочется плакать от счастья из-за возобновления программы.

Стоит отметить, что у создателей и сотрудников "Давай поженимся" долгое время не было никакой определенности по поводу того, удастся ли возобновить работу проекта.

С началом СВО РФ в Украине передача перестала транслироваться.