Австралиец сумел отбиться от акулы-людоеда и доплыть до берега с прокушенной ногой

В Австралии на серфера напала акула-людоед, но он сумел отбиться и проплыть до берега полкилометра с прокушенной ногой, сообщает Nine News.

Инцидент случился 24 июля неподалеку от города Перт, что в штате Западной Австралии. Молодой человек катался на доске в 600 метрах от берега в момент, когда его атаковала хищница. Акула сбросила спортсмена с доски и схватилась за левую ногу.

Серфер, несмотря на серьезную рану, отбился от вцепившейся в него хищницы, опять забрался на доску и доплыл до пляжа. Здесь ему оказали первую помощь, а потом доставили в больницу.

По словам очевидцев, пострадавший потерял много крови. Свидетели инцидента похвалилимужчину за хладнокровие и отвагу в экстремальной ситуации.