Мишель Йео вышла замуж за Жана Тодта, с которым состояла в гражданском браке 20 лет

Церемония бракосочетания 60-летней Мишель Йео и 77-летнего Жана Тодта прошла 27 июля в Женеве.

Известно, что пост главы FIA Тодт занимал в течение 12 лет в период с 2019 по 2021 годы.

Йео же стала лучшей актрисой по мнению киноакадемиков знаменитой премии "Оскар" в этом году за роль в картине "Все везде и сразу".

Примечательно, что Мишель стала первой актрисой азиатского происхождения, победив в данной номинации.