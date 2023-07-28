Моисеев оставил своему директору Гороху наследство в виде огромного количества невыпущенных песен

17:25 2023-07-28

Концертный директор покойного Бориса Моисеева Сергей Горох признался, что, открыв музыкальный архив артиста, обнаружил 300 треков, которые не были выпущены.

Сергей Горох намерен исправить ситуацию, выпустив песни ушедшего из жизни Бориса Моисеева.

Концертный директор певца убежден, что новые композиции помогут поклонникам артиста посмотреть на него другими глазами.

Горох назвал это наследство более ценным, чем недвижимость.

После кончины Моисеева в его квартире никто не живет. Все находится на тех местах, что было при жизни знаменитости.

Сотрудник звезды сцены не исключает, что жилплощадь покойного может преобразиться в музей.

Показать следующие комментарии
Фото