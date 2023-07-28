Хайдаров накинулся на журналистов, которые раздули скандал с его участием в СМИ

Тимур Хайдаров, вокруг которого разгорелся огромный скандал, обратился к представителям СМИ, призвав их, оценивать его работу не только с точки зрения Славы и Любови Успенской.

Пластический хирург отметил, что есть тысячи положительных отзывов о проведенных им операциях, но журналистов это совсем не интересует.

"Марателей пера" интересует только негатив, за которым они охотятся изо дня в день.

Хайдаров выразил надежду, что адвокат Александр Добровинский, которого медик нанял для защиты собственных интересов, расставит все по полочкам.