Хромченко, развеяла миф о том, что белое полнит

Утверждение о том, что "Белое полнит" эксперт моды Эвелина Хромченко считает полным бредом.

Знаток тенденций в одежде заявила, что светлые рубахи и сарафаны могут носить женщины и худые, и полные.

Единственное, против чего предостерегла экс-ведущая проекта "Модный приговор", что белую одежду не стоит одевать, если предстоит съемка.

По своему опыту, Хромченко знает, что "экран добавляет" 7 килограммов и даже на 7 лет "старит".

Тем, кто все-таки опасается выглядеть полнее, звезда экрана на рубаху рекомендует накидывать темный жакет и не застегивать его, что визуально стройнит и удлиняет фигуру.