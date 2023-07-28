Хромченко, развеяла миф о том, что белое полнит

Утверждение о том, что "Белое полнит" эксперт моды Эвелина Хромченко считает полным бредом.
Знаток тенденций в одежде заявила, что светлые рубахи и сарафаны могут носить женщины и худые, и полные.
Единственное, против чего предостерегла экс-ведущая проекта "Модный приговор", что белую одежду не стоит одевать, если предстоит съемка.
По своему опыту, Хромченко знает, что "экран добавляет" 7 килограммов и даже на 7 лет "старит".
Тем, кто все-таки опасается выглядеть полнее, звезда экрана на рубаху рекомендует накидывать темный жакет и не застегивать его, что визуально стройнит и удлиняет фигуру.
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