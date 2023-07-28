Тренер Тарасова возмущена «потрясающими людьми», которые инициировали лишение гражданства Литвы фигуристки Дробязко

Заслуженный тренер Советсткого Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмущена инициативой МИДа Литвы лишить гражданства этой страны фигуристку Маргариту Дробязко, сообщает ТАСС.

Какие-то неумные люди. Она ведь столько сделала для страны, спортсменка самого высокого уровня. Люди, которые делают такие вещи со своими спортсменами, просто «потрясающие», — считает Тарасова.

28-го июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась с просьбой к президенту страны Гитанасу Науседе о лишении гражданства Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки.

21-го июня представитель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила в интервью местным СМИ, что процедура аннулирования гражданства спорстменки практически запущена.

Дробязко родилась в Москве, гражданство Литвы она получила, чтобы выступить на Олимпийских играх со своим партнером Повиласом Ванагасом. В 2000-м году фигуристка была удостоена звания кавалера ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.