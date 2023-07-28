Турист застрял, совершая незаконный поход по лестнице в 4000 ступеней на гавайской тропе

Мужчина поднимался по тропе "Лестница на небеса" в Канеохе с двумя другими, когда получил травму и не смог спуститься, говорится в сообщении пожарной службы Гонолулу от 6 марта.

По словам пожарной службы, спасательная команда прибыла по воздуху и была доставлена к туристу.

По данным пожарной службы, спасатели оценили состояние мужчины, прежде чем вывезти его из этого района в ближайшую зону посадки. Других туристов тоже отвезли в зону посадки.

В результате “резкого роста расходов на безопасность” городской совет Гонолулу проголосовал за демонтаж лестницы в сентябре 2021 года.

Мэр Гонолулу Рик Бланджиарди:

Мы признаем интерес, который лестница представляет для определенных общественных групп, однако такие проблемы, как незаконное проникновение, телесные повреждения, общая безопасность населения, нельзя игнорировать. По сути, неуместно, чтобы туристическая достопримечательность с высокой посещаемостью входила в жилой район, в котором нет возможности обеспечить соответствующие удобства или парковку.

В то время как опасный поход по лестнице запрещен, существует более длинный и более безопасный пешеходный маршрут, который приводит посетителей на вершину горы.

Тропа длинная и напряженная, но с нее открывается потрясающий вид на долину Моаналуа.

Канеохе находится примерно в 10 милях к северо-востоку от Гонолулу.