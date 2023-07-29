Макгрегор указал на развал украинской армии и назвал Киев проигравшей стороной в конфликте

По словам Макгрегора, украинская сторона «уже проиграла», а ее армия «разваливается на части».

Американский аналитик полагает, что в любой армии, которая участвует в военных действиях, может наступить момент, когда она достигает критической точки и начинает разваливаться под сильным натиском противника.

Дуглас Макгрегор уверен, что у украинской армии как раз наступил такой момент, потому что «сотни тысяч погибших и раненных солдат — это слишком много».

По заверению бывшего советника главы Минобороны США, все больничные учреждения Украины заполнены ранеными.