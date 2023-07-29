Украинская саблистка, отказавшаяся пожать руку россиянке, получила от МОК автоматическую путевку на Олимпиаду 2024

Харлан — одна из самых успешных саблисток в истории — была дисквалифицирована после победного поединка с россиянкой Анной Смирновой, так как не захотела пожать ей руку после боя, что требуетя регламент федерации фехтования.

В письме к украинке президент МОК Томас Бах подчеркнул, что в порядке особого исключения МОК предоставит ей дополнительное место, чтобы она могла выступить в Париже. Он также указал, что понимает, какие «американские горки эмоций ей пришлось испытать» в связи с этим событием.

Ситуация вокруг Харлан вызвала много споров. Это был первая встреча между спортсменами из Украины и России вне тенниса с начала СВО.

Это стало возможным потому, что Украина ослабила свои внутренние правила и позволяет своим представителям соревноваться с россиянами, пока они имеют статус «нейтральных спортсменов».