Месторождение газа, найденное в Австрии, увеличит добычу этого ресурса в полтора раза

По сообщению австрийского нефтегазового концерна, на территории страны выявлена новая газовая скважина, которая позволит добывать в полтора раза больше природного ресурса, чем раньше. Об этом OMV заявила на своем официальном сайте.

Wittau Tief-2a — крупнейшая газовая скважина из найденных за предыдущие 40 лет. Находится она в Нижней Австрии. Потенциально изымаемые ресурсы составляют 48 тераватт в час, в эквиваленте на нефтяной ресурс это 28 млн баррелей. Компания намерена получать на 50% больше газа, чем ранее, когда месторождение будет уже полностью разработано.

За пять месяцев была проделана финальная скважина, уходящая вглубь на 5 000 метров. OMV называет это событие «захлестывающей новостью», это отличные вести как для добывающей компании, так и для ее покупателей.