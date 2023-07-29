Блогерша-веган из России умерла в Малайзии от истощения

Блогерша-веган из России Жанна Самсонова, которая известна как Zhanna D'Art, скончалась от истощения в одной из клиник в Малайзии, сообщает Газета.ру.

Издание уточняет, что уроженка Казани умерла 21 июля. По предварительным данным, причина смерти девушки - холероподобная инфекция. Мать погибшей допускает, что смерть дочери могла наступить из-за истощения организма веганской диетой.

Знакомая блогерши рассказала, что видела ее в Шри-Ланке несколько месяцев назад и уже тогда девушка имела «изможденный вид».

Когда увидела ее на Пхукете, пришла в ужас. Я жила этажом выше, и боялась обнаружить утром ее труп. Убеждала ее в лечении. Но она не успела, — поделилась знакомая Жанны.

Как рассказывала ранее сама Самсонова, она в течение пяти лет сидела на сырой веганской диете. При этом в последние четыре года ела лишь фрукты, ростки семян подсолнечника и соки.