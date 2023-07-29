Мишель Йео в возрасте 60 лет вышла замуж за Жана Тодта, с которым была помолвлена 19 лет

Мероприятие проходило в Женеве, жених и невеста позвали родственников и друзей. На свадьбе Мишель успела покрасоваться в двух нарядах — в белом кружевном платье и костюме из шелковой белой блузки и длинной пышной юбке.

Жених, президент Международной автомобильной федерации (FIA), который старше Йео на 17 лет, пришел в традиционном костюме.

На отдельных свадебных фото невеста позировала со статуэткой «Оскара», которую ей вручили в этом году за фильм «Все везде и сразу». Это кинопроект Дэна Квана и Дэниэла Шйнерта.

По словам актрисы, еще до начала съемок ей предлагали уйти из кино из-за преклонного возраста. Но советчиков Йео слушать не собиралась и в итоге стала обладательницей престижной награды.