Риск нескольких видов рака можно снизить на треть в результате физической активности

Ученые из Университета Сиднея установили, что всего 4 с половиной минуты активной деятельности в день способны на 32 процента снизить риск некоторых видов рака, сообщает Лента.ру.

В эксперименте участвовали свыше 22 тысяч человек, возраст которых немногим более за 60 лет. Они носили устройства для отслеживания активности и не занимались тренировками.

Через 7 лет ученые оценили заболеваемость раком у участников эксперимента с разным уровнем активности.

Анализ показал: четыре-пять минут энергичной физической активности при выполнении повседневных задач общий вид рака снизили на 18 процентов. При этом риск видов рака, которые связаны с недостаточной активностью, сократился на треть.

Предыдущие исследования показали: не занимающиеся спортом взрослые подвергаются повышенному риску рака молочной железы, эндометрии и толстой кишки.