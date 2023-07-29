Житель Минска на 10 тысяч рублей обманул семь девушек под предлогом оформления виз

Минчанин под предлогом оформления виз обманул семерых девушек. Как уточняет КП, общая сумма ущерба составила более 10 тысяч белорусских рублей.

Нигде не работавший 31-летний житель столицы ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он знакомился с девушками в интернете, входил в доверие, затем предлагал оказать помощь в оформлении виз.

За услугу фигурант просил 200 евро – будто бы для подготовки приглашения в Эстонию. Потом под разными предлогами выманивал у жертв новые суммы, которые девушки переводили мошеннику на карту либо передавали при личных встречах. Как выяснилось, злоумышленник тратил все деньги в казино на азартные игры.

Только поняв, что их обманул аферист, доверчивые девушки обратились в правоохранительные органы.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы. Фигурант свою вину полностью признал, он находится под стражей.