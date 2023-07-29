Сын Рыбина и Сенчуковой и стал звездой после развода с женой

Единственнй сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий развелся с женой, с которой состоял в отношениях 9 лет. А теперь решил развивать свою карьеру.

Молодой человек организовал собственную группу CODI и намерен покорить шоу-бизнес. Как уточняет PROZVEZD, Рыбин-младший недавно заключил контракт с музыкальным лейблом Pally Music.

Василий появился на вечеринке телеканала MUSICBOX, которая посвящалась празднованию дня рождения певицы Sandra Top. В разгар мероприятия музыкант вышел на сцену и презентовал имениннице свою новую песню «Бабочки».

Гости праздника пришли в полный восторг и удостоили музыканта громкими овациями. Руководитель телеканала MusicBox Наталья Палинова после выступления заявила, что у сына Сенчуковой и Рыбина - большее будущее.

Василий, кроме выступления с группой, также активно занимается бизнесом. Он открыл свою музыкальную школу.

Большую часть дисциплин преподаю сам, - рассказал Василий. За два года нек имел ни одного выходного.

Василий также признался, что его в творческих начинаниях активно поддерживает нынешняя девушка - 19-летняя Лера.