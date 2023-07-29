Метеорологи рассказали, зачем ураганам присваивают личные и чаще всего женские имена

В наше время название циклонов приобрело систематизированный характер, но раньше стихии получали свои имена случайно.

Например, метеоролог мог назвать ураган именем своей жены, матери или исторической даты. Так, ураган, обрушившийся на Пуэрто-Рико в июле 1825 года в день Святой Анны назвали именно в честь этого дня "Санта-Анна".

Стихию "Булавка" назвали так сообразно форме урагана, которая действительно напоминала булавку.

А вот метеоролог из Австралии Клемент Рагге и вовсе присваивал ураганам имена членов парламента, которые выступали против выделения средств на метеорологические исследования.

Только в 1950 году присвоение стихиям названий было систематизировано. Изначально для этого использовался армейский фонетический алфавит.

С 1953 года циклоны, штормы и ураганы стали называть женскими именами. Это звучало красиво и препятствовало возникновению путаницы.

А вот мужские имена им стали присваиваться только с 1979 года. Названия старались подбирать лаконичные, благозвучные и легкие в произношении.

Если количество штормов и ураганов превышает 21 в год, то для них используют названия букв греческого алфавита: "Альфа", "Бета", "Гамма" и так далее.