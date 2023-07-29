Сома весом в 28 килограммов поймали на «Большой бард-рыбалке» в Быховском районе

На соревновании рыбаков, которое входит в программу популярного фестиваля «Большая бард-рыбалка», рекордный вес одной из пойманных рыбин составил 28 килограммов, сообщает Могилевонлайн.

Победителя зовут Николай. Он признался, что ему долго пришлось ждать улова, и в конце концов сом клюнул на простого дождевого червя. С рыбой некоторое время пришлось побороться, но у него все получилось.

По словам рыбака, на Чигиринском водохранилище подобные уловы случаются.

Музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» на берегу этого водохранилища в Быховском районе проходит с 28 по 30 июля.

Организаторы анонсировали много музыки, интерактивные площадки, кулинарный праздник, соревнования рыболовов и конкурс красоты «Королева бард-рыбалки».