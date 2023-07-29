Диетолог Марина Макиша рассказала, какие ягоды способны продлить жизнь и крайне полезны для пожилых

Людям в возрасте важно включать в рацион фрукты и ягоды. Причем ягоды предпочтительнее, потому что в них полно антиоксидантов. Каким ягодам отдать предпочтение пенсионерам? Об этом «Вечерней Москве» поведала врач-диетолог Марина Макиша.

По словам эксперта, ягоды замедляют процессы старения. Пенсионерам она посоветовала в день есть минимум по стакану ягод в день, особенно в сезон. Так без проблем организм получит суточную норму витамина С.

Лучше выбирать ягоды тёмного цвета: фиолетово-чёрной либо бордово-красной окраски. В таких плодах намного больше антоцианов, поддерживающих работу сердца и препятствующих развитию атеросклероза.

В топ-3 самых полезных ягод, по мнению Макиши, входят чёрная смородина, вишня и черника. Черника повышает иммунитет благодаря высокому количеству витамина С, защищает сердце, мозг, глаза. Её можно есть даже диабетикам.

Вишня тоже суперполезная ягода. Но диабетикам и людям, у кого нарушена работа ЖКТ, на нее всё-таки лучше не налегать.

В рационе людей старшего возраста также должны быть сливы, груши, яблоки, персики, абрикосы. Пищевые волокна в их составе - отличная профилактика запоров. За один приём можно съесть не больше 200–300 граммов, а за день - не более полкило фруктов, уточнила эксперт.