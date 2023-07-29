Дерматолог Гайдаш объяснила, в чем опасность расчесывания ранки после укуса комара

Укусы комаров сразу начинают дико зудеть, а потом и болеть. Потому трудно удержаться, чтобы их не расчесывать, но эксперты советуют этого не делать. Почему?

Как пояснила дерматолог-онколог Наталия Гайдаш, таким образом можно занести инфекцию. Кроме того, при расчесах быстрее разносится яд жалящих насекомых.

Потому нужно пойти иным путем: промыть ранку чистой водой, раствором фурацилина, хлоргексидина, мирамистина. Это предотвратит возможное заражение. Также можно нанести антигистаминный препарат, чтобы убрать зуд.

При нормальном развитии ситуации укус проходит за 3–4 дня, а если это место расчесать, время заживления растягивается на неделю.

У некоторых людей могут проявиться аллергические реакции на укусы насекомых: насморк, кашель, зуд век и кожи, слёзотечение, а то и отеки. В таком случае следует к месту укуса приложить лёд либо нанести охлаждённый цинковый крем.

Затем - принять антигистаминный препарат II-го поколения. Если отёк ухудшается, появились рвота, тошнота и ангионевротический отёк - надо вызвать скорую.