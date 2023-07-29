Кто боится звонков пранкеров Вована и Лексуса и почему

Вован и Лексус - псевдонимы российских пранкеров Владимира Краснова и Алексея Столярова. Они известны телефонными розыгрышами знаменитостей и политических деятелей.

Работающие в жанре «пранк-журналистики» молодые люди представляются чужими именами, выводят собеседников из равновесия неожиданной информацией, выясняют пикантные подробности о жизни, мировоззрении своих «жертв», которые считают, что говорят со знакомым.

Вован и Лексус прославились в том числе благодаря своему YouTube-каналу, но в 2023 году он был удален по решению руководства видеохостинга. Кто они такие - люди, на крючок которым попали самые разные известные люди? Об этом рассказал автор канала Секрет фирмы на платформе Дзен.

Алексей Владимирович Столяров (Лексус) родился в 1987 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Получил экономическое и юридическое образование, однако решил связать свою жизнь с журналистикой. Увлекался рок-музыкой и ранее даже пел в группе «Неоновый город».

В какое-то время занялся розыгрышами (пранками), записи разговоров со своими знаменитыми абонениами выкладывал в интернет. В 2004-м году основал главный пранк-сайт России — Prank.ru, который закрылся в 2021-м году.

Владимир Краснов (Владимир Александрович Кузнецов), он же Вован (или Vovan222) родился в 1986-м году в Краснодарском крае в семье военнослужащих. Получил дипломы о юридическом и журналистском образовании.

В пранк он пришёл позже Лексуса: телефонными розыгрышами занялся в 2007 году. Известность пришла к Вовану в 2011-м, когда он попытал счастья в теме политики.

В 2012 году к теме политического пранка подобрался и Лексус. Вскоре они объединили свои таланты. В числе их жертв - звёзды первой величины, иностранные политики, российские первые лица. При этом темы для откровений с героями становились всё более серьезными.

С апреля 2016-го года Вован и Лексус вели пранк-шоу «Звонок» на канале НТВ с ведущим Михаилом Генделевым. В последние годы они сосредоточились на развитии своего интернет-шоу «Шоу ВиЛ».

По официальным данным, оба пранкера не женаты. С нулевых Вован и Лексус подавали свои пранки с помощью YouTube, но в 2023 году их канал с видеохостинга удалили «за нарушение правил сообщества». Их старые и новые пранки остаются доступными на их Rutube-канале.

Примечательно, что некоторым звёздам и политикам российские пранкеры умудрились позвонить не один раз. В том числе они разыграли и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который признал, что у парней хорошее чувство юмора.