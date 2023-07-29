Армия РФ ударила высокоточным оружием по пункту управления украинских военных в Днепропетровске

19:52 2023-07-29

28 июля вечером российские войска предприняли атаку на пункт управления украинской армии, применив высокоточное оружие. По сообщению оборонного ведомства РФ, цель была уничтожена.

Как сообщается в Минобороны России, украинские войска несколько суток пытались наступать на разных участках фронта. Российские военные успешно отразили эти попытки возле сел Старомайорское и Урожайное на территории ДНР.

На Южнодонецком и Запорожском направлениях Украина потеряла 135 бойцов, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20.

В Минобороны РФ утверждают, что украинская сторона постоянно несет немалые потери, но войска продолжают оказывать стойкое сопротивление.