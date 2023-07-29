WSJ: Саудовская Аравия готовит переговоры по Украине без участия России

В субботу, 29 июля, репортёры американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что власти Саудовской Аравии инициируют проведение мирных переговоров, направленных на завершение боевых действий на Украине. Известно, что к участию в переговорном процессе саудиты пригласили представителей не менее тридцати государств, не позвав поучаствовать в диалоге делегацию из России.

По данным WSJ, переговоры по теме российско-украинского конфликта состоятся в августе на территории города Джидда, который расположен на западе Саудовской Аравии.