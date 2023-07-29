Сийярто вспомнил анекдот, высказываясь о бесполезности антироссийских санкций

Петер Сийярто уверен, что если у нормального человека не получилось сделать что-то одиннадцать раз, то нет никакого смысла делать это в двенадцатый раз. В связи с темой бесполезности антироссийских санкций глава МИД Венгрии даже привел анекдот, соответствующий ситуации:

«Доктор, получится?» «Ну, в пятнадцатый-то раз должно!»

Сийярто заявил, что подход с применением антироссийских санкций у Евросоюза попросту провалился. Также политик упомянул, что цели санкций были таковы: «поставить экономику России на колени». Однако уже было использовано 11 пакетов санкций и прошло 500 дней, но Российская Федерация все еще не на коленях.